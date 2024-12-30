مقتل قوة اسرائيلية كاملة في كمين مركب لقوات القسام

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح محمد البلبيسي نقلاً عن بيان لكتائب القسام ان عدد من مقاتليها تمكنوا من الاجهاز علی قوة اسرائيلية كاملة بعد ان نصبت لهم كميناً مركباً كان بدايته قنص جندي اسرائيلي ومن ثم صعدت باقي مجموعة الجنود الاسرائيليين لتفقد الجندي، فتم استهدافها بقذيفة مضادة للأفراد ما أدی الی مقتلهم جميعاً واصابة عدداً من الجنود الذين كانوا في المكان.

اما في منطقة جباليا فقد اشتبكت قوات المقاومة الفلسطينية مع جيش الاحتلال الاسرائيلي من نقطة صفر في مناطق وازقة بيت حانون خلال العملية البرية الجديدة التي اعلن عنها جيش الاحتلال في مناطق بيت حانون.