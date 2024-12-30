شاهد..كتائب أبو علي مصطفى تستهدف موقعاً حساساً للاحتلال

العالم-فسلطين

كما أعلنت "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة "فتح" قصف مقر قيادة وسيطرة إسرائيلي في محور "نتساريم" بـ"صواريخ 107".

هذا، وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن 5 ألوية من الجيش الإسرائيلي تعمل حاليا في شمال قطاع غزة وفرقتين في "نتساريم" ورفح.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يواصل دفع الثمن الباهظ من الدماء في غزة ومازال 100 أسير في الأنفاق.

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وذكرت "أن تل أبيب تفتقر إلى العزم السياسي والإبداع لقيادة صفقة لإطلاق سراح الأسرى وبناء تحرك لتفكيك حماس عسكريا" في وقت يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على استمرار الحرب وهو ما ترفضه حركة "حماس" في أي صفقة تبادل للأسرى خلال المفاوضات.