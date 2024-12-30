قاليباف : إيران تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا

العالم - ایران

واستقبل "قاليباف"، في طهران اليوم الاثنين، وزير خارجية سلطنة عمان والوفد المرافق له، حیث أكد على عمق العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية بين طهران ومسقط؛ مبينا "إننا نتفق في العديد من القضايا في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي".

كما وصف العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلطنة عمان، بأنها جيدة؛ موكدا على ضرورة تطوير هذه الاواصر في المجالات السياسية والاقتصادية، بما يليق ومستوى الإمكانات والقدرات المتاحة في كلا البلدين.

وتابع قاليباف : نحن نتطلع من خلال سن التشريعات اللازمة إلى تسهيل الاجراءات الهادفة الى تعزيز العلاقات، بما في ذلك مشروع اتفاق النقل البحري بين إيران وسلطنة عمان، الذي سيتم عرضه على البرلمان قريباً.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، إلى الظروف الراهنة في المنطقة، قائلا : إن الكيان الصهيوني بدا جرائم الابادة الجماعية في غزة، ثم ارتكب عدوانا على مدى شهرين ضد لبنان، واليوم يشنّ هجمات عسكرية على اليمن، وذلك بدعم شامل من قبل امريكا والعديد من الدول الغربية.

وأضاف : إن الجمهورية الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأمن في سوريا، مؤكدا أن تضافر الجهود بين الدول الإسلامية من شانه ان يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن والاستقرار الاقليميين.

من جانبه، ثمن وزير خارجية سلطنة عمان، كرم الاستقبال الذي لقيه في الجمهورية الإسلامية، مشيراً إلى سعى السلطنة على الدوام لتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وبما يخدم مصالح شعبي البلدين.

ووصف البوسعيدي خلال اللقاء مع قاليباف اليوم، العلاقات بين عمان وإيران بأنها ستراتيجية للغاية، مؤكدا على تكثيف المشاورات بين البلدين في ظل تزايد التحديات السياسية والأمنية والمناخية في العالم.

وأضاف الوزير العماني، أن بلاده ملتزمة بتعزيز دعائم السلام والاستقرار في المنطقة، وتحرص على تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، وخاصة على المستوى البرلماني.

كما أكد البوسعيدي على التزام عمان بتنفيذ الاتفاقيات الثنائية مع إيران، معتبرا أنها فعالة في تحقيق الأهداف التنموية.

وعلى صعيد اخر، تطرق الوزير العماني الزائر إلى اضطهاد الكيان الصهيوني للشعب الفلسطيني، وعدوانه على سوريا ولبنان؛ مؤكدا ضرورة الوحدة والتكاتف بين الدول العربية والإسلامية للحدّ من تهورات هذا الكيان.

ولفت البوسعيدي الى ان تعزيز التعاون يسهم في تعزيز قوة المواجهة امام التحديات، وأن الدول الجارة هي الأكثر أهمية في هذا الصدد.