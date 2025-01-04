هل ينذر إشتباك مسلحين سوريين مع الجيش اللبناني بسيناريوهات جديدة؟!

العالم – خاص بالعالم

ولفت العميد بهاء حلال إلى إجتماع مندوب الإدارة السورية الجديدة في مقر الأمن العام اللبناني في المصنع اللبناني واتفقا على أن تبقى الإجراءات التي كانت سارية المفعول في إطار وظل دولة النظام السوري السابق حتى يصار إلى تطبيق إجراءات جديدة في الجانب السوري.

ونوّه العميد حلال إلى أنه قد فوجىء اللبنانيون وفوجئ الأمن العام اللبناني وفوجئ كل العالم أن مسؤول الجمارك في الجهة السورية في جديدة يابوس فوجئ انه يعيد كل اللبنانيين كونه قد اشترط ان يكون هناك - ودون سابق إنذار- كفالة كفيل سوري، وأن يحمل مبلغ 2000 دولار، ومن ثم حجز فندقي أو موعد طبي محدد مع طبيب او مستشفى رسمي في سوريا أو أن يكون هناك إقامة سارية المفعول، وبالتالي يقول أن تلك شروط تعجيزية من أجل ألا يدخل اللبناني الأراضي السورية.



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وكان قد أصيب 4 عسكريين لبنانيين، الجمعة، في اشتباكات على الحدود بين الجيش اللبناني وعدد من المسلحين السوريين.

وقال الجيش اللبناني في بيان مساء الجمعة: "تجددت الاشتباكات في منطقة معربون-بعلبك عند الحدود اللبنانية السورية بين الجيش ومسلحين سوريين، بعد استهدافهم وحدة عسكرية بواسطة سلاح متوسط، مما أدى إلى تعرض 4 عناصر من الجيش اللبناني لإصابات متوسطة".



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وكانت وحدة من الجيش اللبناني قد اشتبكت بعد ظهر الجمعة مع عدد من السوريين، حاولوا فتح معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون-بعلبك شرق لبنان، بعد إغلاقه من قبل الجيش اللبناني.

واتخذت "وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة"، بحسب البيان.

يذكر أن هناك معابر غير شرعية بين لبنان وسوريا شرق لبنان وشماله، تتم عبرها عمليات نزوح وتهريب.

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