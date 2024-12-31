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شاهد.. مستشفيات غزة تحوّلت إلى مصائد موت!

الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢١ بتوقيت غرينتش

مستشفيات غزة مصائد موت وابادة؛ تعريف جديد أطلقته الأمم المتحدة على مستشفيات القطاع؛ معتبرة أن النظام الصحي في غزة على شفير الانهيار التام بسبب الهجمات الإسرائيلية.

العالمخاص بالعالم

كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من انعدام وسائل بقاء الناس على قيد الحياة في غزة، وذلك بسبب الممارسات والتدمير المنهجي من قبل القوات الإسرائيلية لكل آليات وأدوات الهجوم على الرعاية الصحية وخدمات الطوارئ والوصول الإنساني، إلى جانب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة التي تقتل وتشوه المدنيين كل ساعة، وشدد المكتب على ضرورة حماية هذه المنشآت أثناء الحرب.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن اتهامات تل أبيب باستخدام فصائل مسلحة مستشفيات غزة غامضة ومبهمة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار 'أوتشا' إلى خروج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة في أعقاب اقتحام القوات الإسرائيلية له، والذي حرقت خلاله أجزاء من المستشفى وأجبر المرضى ومقدمو الرعاية والموظفين على المغادرة، فيما تم اعتقال آخرين من بينهم مدير المستشفى. وطالبت منظمات أممية من بينها منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وكانت منظمة الصحة العالمية طالبت تل ابيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وقالت إن المستشفيات في غزة أصبحت مرة أخرى ساحات معارك، وإن النظام الصحي تحت تهديد شديد، وطالبت بوقف استهداف المستشفيات.

إلى ذلك طالب مقررون أمميون، بوجوب أن تكون هناك عواقب لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لأسس القانون الدولي في قطاع غزة، مؤكدين أن 'سلطات الاحتلال' تحدت مرارا وتكرارا القانون الدولي بشكل علني من خلال إلحاق أقصى قدر من المعاناة بالمدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها، وأنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتعذيب والعنف الجنسي، والتهجير القسري بحق الفلسطينيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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