نتنياهو يؤكد أنه سيعود للحرب حتى لو تم التوصل إلى صفقة التبادل

العالم - بانوراما

واتت تصريحات نتنياهو خلال اجتماع استشاري حكومي، حيث تذرع بضرورة تحقيق أهدافه من العدوان والتي تنص بإنهاء المقاومة.



هذا واكدت وسائل اعلام عبرية أن وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش قال لأسر الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة إنه لا يستطيع ضمان عودة أي أسير حيا من القطاع.

الأمر الذي يؤكد أن حياة هؤلاء الأسرى ليست ما يسعى نتنياهو وحكومته لضمان الوصول اليه.

ولأكثر من مرة، تعثرت مفاوضات تبادل الأسرى التي تجري بوساطة قطرية مصرية أميركية، بسبب مطالب نتنياهو التي شملت البقاء داخل القطاع.

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