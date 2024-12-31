دلالات الفشل الإسرائيلي المتكرر في العدوان على اليمن

العالم – العين الإسرائيلية

فيما بقي الوضع في لبنان في ظل إتفاق وقف إطلاق النار محور تعليقات المحللين الإسرائيليين الذين نقلوا ترجيحات عن احتمال بقاء قوات الإحتلال في الجنوب اللبناني إلى ما بعد انقضاء مهلة الستين يوما التي نص عليها الإتفاق.

ورصد البرنامج موضوع الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، حيث تتواصل الخروقات الإسرائيلية اليومية الواسعة في ظل عجز لجنة"المراقبة"، مراقبة وقف اطلاق النار التي تضم إضافة الى الأطراف المعنية ممثلين عن الولايات المتحدة الامريكية وفرنسا عن وقف هذه الخروقات، فيما نقل الإعلام العبري عن مصادر في جيش الإحتلال احتمال بقاء قواته داخل المناطق التي يحتلها في جنوب لبنان الى ما بعد مهلة الستين يوما التي نص عليها الإتفاق.

وفيما يتعلق بالتوغل الاسرائيلي في أماكن بعيدة عن الجنوب اللبناني وإصرار الإحتلال على خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار، أكد عبد الله قمح المتابع للشأن الإسرائيلي والكاتب السياسي أن الإحتلال الإسرائيلي يريد تكريس مفهوم جديد في الصراع مع حزب الله، حيث ان له علاقة باستخدام نموذج سوريا 2 وتطبيقه في لبنان، ويعتبر أن هذا النوع من السماح له بحرية أعلى يحقق أهدافه الإستراتيجية لها علاقة بإبعاد حزب الله عن منطقة جنوب الليطاني.

ولفت قمح الى ان هنالك مسألة مهمة جدا في أن كل هذا العمل العسكري الإسرائيلي الذي يقوم به، له هدف اساسي وله علاقة بإخضاع المستوطنين بالعوده الى المستوطنات مرة اخرى على إعتبار انه باستطاعتنا إنهاء وجود حزب الله وازالة خطره، منوها إلى أنه عندما يطرح العدو الاسرائيلي تمديد عمل قواته الى ما بعد الـ 60 يوما، فهو عمليا يسعى الى إقناع اللجنة بمنح العدو 60 يوما إضافية أخرى وهو يطرح نفسه كبديل عن الجيش اللبناني لتحقيق أهداف نزع سلاح حزب الله من منطقة جنوب الليطاني.

وتطرق البرنامج إلى جبهة الاسناد اليمنية لغزة حيث تدور النقاشات حاليا في الكيان الاسرائيلي حول كيفية المواجهة والخيارات التي يمكن اعتمادها لدفع الخطر اليمني المتمثل بالصواريخ والمسيرات والتي تطلق بشكل متواصل على العمق الصهيوني المحتل لا سيما على تل أبيب.

ضيف البرنامج :



-عبد الله قمح المتابع للشأن الإسرائيلي والكاتب السياسي.

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