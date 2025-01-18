غزة .. وانتصرت المقاومة

العالم – باختصار



الإحتفالات الكبرى إنطلقت في غزة حيث عبّر المواطنون عن فرحتهم بوقف العدوان.

الفصائل الفلسطينية باركت هذا الإتفاق ووجهت الشكر لكل جبهات الإسناد والدعم لغزة.

الضفة الغربية شهدت مسيرات شعبية علت فيها أصوات التكبير إبتهاجا بالإتفاق.

في بيروت، خرج المئات حاملين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ورددوا هتافات التهليل والفرح.

في اليمن، إستقبل المواطنون إعلان وقف إطلاق النار في غزة بفرحة كبيرة، معتبرين ما تم نصرا للمقاومة.

حماس : الإتفاق هو ثمرة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ومقاومته في قطاع غزة.

حركة الجهاد الإسلامي : وقف العدوان، لم يكن ليتحقق لولا بسالة المقاومة وشجاعة المقاومين.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين : المقاومة أرغمت الاحتلال على الإنصياع لشروطها.

الحرس الثوري : فرض وقف إطلاق النار على الكيان الصهيوني يعتبر هزيمة له ونصرا مبينا لفلسطين.

أنطونيو غوتيريش :الأولوية الآن يجب أن تكون لتخفيف المعاناة الهائلة لسكان غزة.

الأونروا : هذا الإتفاق سيجلب أخيرًا الراحة التي يحتاجها شعب غزة.

خليل الحية: معركة طوفان الأقصى كانت منعطفا مهما ، والمقاومة لن تتوقف بعدها.

خليل الحية : الشكر لكل من وقف مع شعبنا ومقاومتنا، خصوصا جبهات الإسناد.

الإمام الخامنئي : صبر الناس وصمود المقاومة الفلسطينية وجبهة المقاومة أجبرا الكيان الصهيوني على التراجع

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