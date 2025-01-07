كاميرا العالم ترصد حجم الدمار الذي خلّفه الإحتلال ببلدة الناقورة اللبنانية

العالم - خاص بالعالم

ودخل حسين عز الدين مراسل العالم في لبنان الى بلدة الناقورة برفقة الجيش اللبناني بعد 39 يوما على بدء وقف إطلاق النار. وأشار إلى مدخل الناقورة الرئيسي، حيث ستجوب كاميرا العالم داخل بلدة الناقورة توثّق ماذا حلّ بهذه البلدة بعد الاعتداءات الاسرائيلية. مشيرا الى الوصول الى الساحة الرئيسية لبلدة الناقورة والابنية التي دمرها الإحتلال ابان وصوله اليها.

ونوه مراسلنا إلى أن الإحتلال عند وصوله إلى تلك النقطة فقد وصل دون أن يكون هناك أي اشتباكات واستغل الاحتلال فرصة وقف اطلاق النار.

وقال عباس عواضة. رئيس بلدية الناقورة: "إن الصورة تعبّر عن الواقع من ناحية مشاهدة التدمير الممنهج من قبل العدو الصهيوني، لك يكتفي فقط على البشر إنما الحجر والشجر".

وقالت امل خليل صحفية لبنانية :"دع كل الناس ترى ودع الشرعية الدولية والمجتمع الدولي يرى بأن "إسرائيل" لا تفهم إلا بلغات القوة لأنها لا تفهم إلا بالمقاومة وبقوة المقاومة والمقاومة هي الوحيدة التي منعت قوات الإحتلال الاسرائيلي بأن تصل الى الناقورة وهي حاصرت الناقورة طوال اسابيع، طوال حوالي شهرين ولم تستطع الوصول إليها رغم محاصرتها من كل الجوانب".

وقال مواطن من بلدة الناقورة :" صامدين فيها كل العمر ان شاء الله باذن الله، أكيد هي المقاومة هي فخرنا وهي نصرنا وان شاء الله باذن الله منتصرين".

إذا هذا هو ما فعلته آله الإحتلال الإسرائيلي، تدمير وتخريب وايضا عمليات عبث بكل ما كان امامها ، ونحن الآن من أمام هذه الآليات التي انتشر من خلالها الجيش اللبناني، ويؤكد وصوله الى هذه النقطة.

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