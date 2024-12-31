كاميرا العالم ترصد آخر مستجدات العدوان على اليمن.. إليكم التفاصيل

العالم - خاص بالعالم

وأشارت مراسلتنا إلى أن المواقع أو المناطق اليمنية التي يتم استهدافها من قبل المقاتلات الأمريكية أو البريطانية أو حتى المقاتلات الإسرائيلية إن كانت هذه الغارات تستهدف شيء فإنما تستهدف اماكن ومواقع قد تم قصفها على مرّ السنوات الماضية من قبل العدوان السعودي الذي شهدته اليمن عموما.

ولفتت مراسلتنا إللاى أن الغارات اليوم شهدتها العاصمة صنعاء وقبلها كانت هناك غارات على محافظة الحديدة، منوهة إلى أن تلك الغارات كانت ردة فعل على العمليات النوعية التي شنتها وقامت بها القوات المسلحة اليمنية هذا اليوم، وكانت في عمق الكيان الصهيوني قوية ومباشرة.

ونوهت مراسلتنا إلى أنه من الملاحظ خلال هذه العمليات بدأ تفعيل معادلة إرساء المطار بالمطار، ومحطات الكهرباء والطاقة بمحطات الكهرباء والطاقة ما يعني أن الإعتداءات الاخيرة على العاصمة صنعاء وعلى الأعيان المدنية والمنشاءات الخدمية وكذلك في محافظة الحديدة كانت هناك مطالب شعبية ورسمية للثأر لها والعمل على الدفاع المشروع عن اليمن بسبب الإعتداء عليه.

وبالتالي هناك رد فعل متواصل من قبل القوات المسلحة اليمنية في دفاعها المشروع عن قضيتها العادلة ووطنها وكذلك ايضاً رسالة واضحة وعملية وجلية مباشرة في ان الموقف اليمني ثابت لن يتغير ولن يكون هناك تراجع عن جبهة الاسناد اليمنية في غزة ولن يكون هناك توقف او ايقاف للعمليات العسكرية اليمنية حتى ايقاف العدوان على غزة.

وكانت قد أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ ثلاث عمليات نوعية استهدفت مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، ومحطة الكهرباء جنوبي القدس المحتلة، وحاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان" أثناء التحضير لهجوم جوي كبير على اليمن.

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية في بيان، أن القوة الصاروخية نفذت عمليتين عسكريتين نوعيتين استهدفت الأولى مطار بن غوريون التابع للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2.

كما استهدف عدوان جوي مساء أمس الاثنين محافظة الحديدة الساحلية في اليمن، قبل أن تشنّ القوات المسلحة اليمنية هجوماً صاروخياً في اتجاه فلسطين المحتلة.



وأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع بأن القوات المسلحة ستصدر بيانا مهما خلال الساعات القادمة، للإعلان عن عدد من العمليات العسكرية النوعية.

ودوّت صفّارات الإنذار، في “غوش دان” وفي أنحاء وسط “إسرائيل”، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ عدة من اليمن، وقف ما ذكر الإعلام العبري.

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