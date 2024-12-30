بعد عدوان أميركي بريطاني عليه..اليمن يشنّ هجوماً صاروخياً نحو تل أبيب (فيديو)

العالم-اليمن

وشن الطيران الحربي الأميركي - البريطاني عدواناً جوياً مساء الاثنين على مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة.

يمن

وبعد قليل من الوقت، انطلق صاروخان باليستيان من اليمن نحو وسط فلسطين المحتلة. ودوّت صفارات الإنذار في القدس وتل أبيب، فيما توقفت حركة الطيران في «مطار بن غوريون».

يمن

وأكد متحدث باسم جيش العدو إطلاق صواريخ من اليمن، مدعيا انه تم اعترض صاروخ أطلق من اليمن.

يمن

هذا وافاد اعلام عبري بان نحو مليوني "إسرائيلي" نزلوا إلى الملاجئ بعد وصول صواريخ أطلقت من اليمن.

يمن

وكانت قوات صنعاء قد أسقطت قبل يومين طائرة أميركية من نوع «MQ-9» في أجواء محافظة البيضاء. كما نفّذت عملية عسكرية استهدفت خلالها قاعدة نيفاتيم الجوية في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة.