حماس: ارتقاء 5 أسرى في سجون الاحتلال دليل دامغ على مدى وحشيته

العالم-فلسطين

وأضافت حماس في بيان: "إن انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق أسرانا البواسل داخل السجون، وجرائم الإخفاء القسري وسياسة الإهمال الطبي وعمليات التعذيب والتنكيل والحرمان، إنما هي نتاج لحالة العجز الدولي المريب والانحياز الأمريكي الظالم بحق أبناء شعبنا الرازح تحت الاحتلال".

ودعت حماس لمسيرات حاشدة، موضحة: "نهيب بجماهير شعبنا الفلسطيني للخروج بفعاليات حاشدة لنصرة الأسرى الذين يتعرضون لاعتداءات متكررة، تزامنا مع حرب الإبادة وجرائم التطهير العرقي المستمرة في قطاع غزة".

كما دعت كافة المنظمات الحقوقية إلى "اتخاذ مواقف فاعلة بإدانة الاحتلال وسياساته الوحشية، وملاحقة قادته ومحاسبتهم أمام المحاكم الدولية".

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير، الاثنين، استشهاد خمسة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية خلال 24 ساعة، متهمين السلطات بتنفيذ عمليات تصفية وقتل بحق هؤلاء.

ونشرت الهيئتان الفلسطينيتان أسماء المعتقلين المتوفين وهم "محمد رشيد عكة (44 عاما)، سمير محمود الكحلوت (52 عاما)، زهير عمر الشريف (58 عاما)، محمد أنور لبد (57 عاما)". وكان نادي الأسير الفلسطيني قد تبلغ الأحد بوفاة المعتقل أشرف محمد أبو وردة من غزة في مستشفى سوروكا الإسرائيلي.

وذكرت المتحدثة باسم نادي الأسير أماني سراحنة أن اثنين من الخمسة توفيا الأحد، فيما توفي الثلاثة الباقون في أوقات سابقة متفاوتة.

كما أكدت الهيئتان أن "ما يجري بحق الأسرى والمعتقلين ما هو إلا وجه آخر لحرب الإبادة، والهدف منه هو تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام والاغتيال والتصفية بحق الأسرى والمعتقلين".