فيضان مياه الصرف الصحي لحي الزيتون اثر قصف الاحتلال لنظام الطوارئ

العالم - فلسطين المحتلة

ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام"، عن البلدية قولها، إنَّ نظام الطوارئ في محطّة ضخ مياه الصّرف الصّحي (7ب) في حيّ الزّيتون جنوب شرقي مدينة غزّة تعرَّض إلى قصفٍ مدفعي إسرائيلي.

وأكدت أن القصف تسبب بتعطيل الخطة الطارئة “مما يُنذر بحدوثٍ كارثةٍ صحيةٍ وبيئية”، مشيرة إلى أن ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بالمحطّة والشّوارع المحيطة يجعلها مساحة خصبة لانتشار الأمراض المعدية بين الأهالي.

وناشدت البلدية الجهات المعنية المحلية والدولية من أجل احتواء الوضع وإصلاح الأضرار، تفاديًا لتفاقم الأزمة الصحية والبيئية التي تهدد المنطقة.

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وأمس الإثنين، نبهت البلدية إلى أن عمليات تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي معقدة بسبب الأضرار الهائلة في شبكات الصرف الصحي.

وطالبت المنظمات الدولية بالتدخل لتخفيف معاناة أهلنا وتقديم حد أدنى من الخدمات في الظروف الصعبة.

في الأثناء، أفاد جهاز الدفاع المدني بتلقيه مئات اتصالات الاستغاثة من النازحين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم وأماكن إيوائهم يناشدون بإنقاذ أطفالهم.

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وقال المركز: “لا تستطيع طواقمنا سوى إخلاء المواطنين من أمكان غرق خيامهم و منازلهم المتضررة إلى أماكن أخرى تكون في الأغلب غير صالحة للإيواء، ويبقون في العراء تحت المطر والبرد القارس”.

وناشد الدفاع المدني أصحاب الضمائر الحية التداعي لإنقاذ العائلات، ومساعدتها في الانتقال إلى أماكن إيواء مناسبة تقيهم من مياه الأمطار، خاصة النازحين في مخيمات وسط مدينة غزة ومواصي خان يونس ورفح وغربي دير البلح جنوب ووسط قطاع غزة.