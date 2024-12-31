روسيا تحتج على هجمات "إسرائيل" وأمريكا ضد اليمن

العالم - روسيا



وأشار نيبينزيا في كلمته خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي إلى أنه "من الصعب وصف تصرفات "إسرائيل" والتحالف الأنجلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن".

وأضاف: "بغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه".

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كما لفت نيبينزيا إلى أنه على خلفية التصعيد، فإن روسيا الاتحادية "تدعو جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية".

وشدد المندوب الروسي الدائم على أنه "من الضروري أيضا اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين البسطاء والعاملين في المجال الإنساني".