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إنتاج 42 مليون لتر من البنزين يوميا في مصفاة "نجمة الخليج الفارسي"

إنتاج 42 مليون لتر من البنزين يوميا في مصفاة
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد شؤون التخطيط والتطوير في شركة مصفاة نجمة الخليج الفارسي، إن الإنتاج اليومي المستدام البالغ 42 مليون لتر من البنزين مستمر في المصفاة الواقعة في بندر عباس ( جنوب ايران).

العالم - ايران

وقال وحيد قانعي، اليوم امام أساتذة الجامعات: إن مصفاة نجمة الخليج الفارسي تبلغ مساحتها 730 هكتاراً وتنتج 43% من البنزين في البلاد".

وأضاف: يتم إنتاج 42 مليون لتر من البنزين و4 ملايين لتر من الزيوت الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتسليمها للحكومة في مصفاة "نجم الخليج الفارسي".

وتابع قانعي قائلا: يتم إنتاج 15 مليون لتر من وقود الديزل و1800 طن من الغاز المسال و4 ملايين لتر من وقود الطائرات يوميا في هذه المصفاة.

وقال مساعد رئيس التخطيط والتطوير في شركة مصفاة نجمة الخليج الفارسي: يتم إنتاج 80 طنًا من الكبريت الصلب يوميًا في مجمع المصفاة هذا.

يذكر ان المواد الخام لمصفاة "نجمة الخليج الفارسي" يتم توريدها من حقل بارس الجنوبي في الخليج الفاسي.

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