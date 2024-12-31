خبير عسكري يمني يكشف عن سر شلل المنظومات الاسرائيلية

العالم - خاص بالعالم

وقال اللواء غراب في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية تم اطلاق صافرات الانذار في يافا و100 موقع آخر، تزامناً مع اطلاق الصاروخ اليمني علی الاراضي المحتلة.

وتابع ان الاحتلال الاسرائيلي بدأ يفقد قدراته وامكانياته في رصد الصواريخ اليمنية وصدها، موضحاً ان الاحتلال الاسرائيلي اصبح لايستطيع التوقع الافتراضي لمكان سقوط الصواريخ ورصد اتجاهها.

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وأكد ان الدول التي تتعرض لهجوم صاروخي، تبادر بقراءة سرعة الصاروخ واتجاهه وارتفاعه، ثم تعطي هذه المعطيات لأجهزة صدها، فتستنتج تلك الأجهزة مكان سقوط الصاروخ وتتيح امكانية صده.

وبيّن اللواء غراب ان اطلاق صافرات الانذار في 100 موقع، يثبت ان الاحتلال الاسرائيلي فقد امكانية تتبع الصواريخ اليمنية ورصدها وهذا يكشف عن شلل أنظمة الانذار المبكر لدی كيان الاحتلال وعجز منظومات الدفاع الصاروخية.

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