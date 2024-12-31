 البحرين: نواصل التنسيق مع الخارجية الإيرانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية

العالم - ایران

وبخصوص‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية،‭ ‬أشارت‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬ستواصل‭ ‬التنسيق‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬لوضع‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬اللازمة‭ ‬لإعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الزيارات‭ ‬المتبادلة‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬أسهمت‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬توافق‭ ‬حول‭ ‬استئناف‭ ‬المباحثات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬للعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وحسن‭ ‬الجوار،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬ضرورية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬المنطقة‭ ‬وازدهارها‭ ‬الاقتصادي.

وأكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البحرينية انها ‬تتبنّى‭ ‬نهجا‭ ‬متوازنا‭ ‬في‭ ‬سياستها‭ ‬الخارجية،‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬سيادتها‭ ‬واستقلالها‭ ‬وتحقيق‭ ‬مصالحها‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬كما‭ ‬تلتزم‭ ‬المملكة‭ ‬بمبادئ‭ ‬حسن‭ ‬الجوار‭ ‬وعدم‭ ‬التدخّل‭ ‬في‭ ‬الشؤون‭ ‬الداخلية‭ ‬للدول‭ ‬الأخرى،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬وترسيخ‭ ‬التعاون‭ ‬والحوار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحترام‭ ‬المتبادل‭ ‬والتفاهم‭ ‬المشترك حسب موقع اخبار الخليج.

واوضحت الوزارة في ردها على السؤال المقدم من ممدوح عباس الصالح عضو مجلس النواب، ان البحرين وفقا لتوجيهات الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمتابعة المستمرة من الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، تولي اهمية بالغة لعلاقاتها الدوبلوماسية مع جميع الدول.

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يذكر ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي توجه الى المنامة في 22 تشرين الاول/ اكتوبر الماضي بعد 17 عاماً. وجاءت الزيارة بهدف وقف جرائم الكيان الصهيوني في إطار المشاورات الإقليمية.

وكان أحد الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة التشاورية هو إعادة العلاقات بين طهران والمنامة التي انقطعت عام 2014، لكنها شهدت أحداثا إيجابية في العامين الأخيرين.

وفي هذا الصدد، زار وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني طهران ثلاث مرات هذا العام، حيث حضر مراسم تشييع رئيس الجمهورية الشهيد آية الله سيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية الشهيد حسين أمير عبداللهيان، وحضر الاجتماع التاسع عشر لوزراء خارجية منتدى حوار التعاون الآسيوي ‌(ACD) في شهر يوليو/تموز الماضي في طهران، وكذلك شارك في مراسم تحليف رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، مما يدل على إصرار الحكومة البحرينية الجدية على استئناف العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.