صنعاء تطلق مرحلة العاصمة بالعاصمة ضد 'اسرائيل'

العالم - خاص بالعالم

وقال اللواء غراب في تصريح خص به قناة العالم الاخبارية الاحتلال الاسرائيلي قصف محطات الكهرباء في صنعاء وفي الحديدة مرتين لذلك من حقنا الطبيعي والشرعي ان نقوم بتدمير كل منشآت الطاقة في كيان العدو المحتل.



وکشف عن معلومة مهمة وهي بتزامن الهجوم الامريكي البريطاني على اليمن مع الهجوم الذي نفذته القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية باتجاه يافا وباتجاه محطة الكهرباء في جنوب القدس وفي العملية الثانية باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية (يو. إس. إس. هاري ترومان).



إقرأ المزيد..خبير عسكري يمني يكشف عن سر شلل المنظومات الاسرائيلية



ونوه اللواء غراب ان هناك نقطة مهمة جدا لم يلاحظها الجميع هو الاسبقية استخباراتية وهذه المرة الثالثة التي نباغت بها العدو أثناء تحضيراته لشن هجوم كبير وواسع على اليمن كانت بدايتها حاملة الطائرات الأميركية أبراهام لينكولن في البحر العربي عندما كانت تريد شن هجوم كبير ومباغت على اليمن.



وتابع قائلاً: ليلة امس ايضا للمرة الثالثة وهذه اعتقد ان العدو سوف يفهمها ويقرأها جيدا كيف نحصل على الاستخبارات كيف يتزامن تحليق الطائرات لشن هجوم على بلدنا مع الهجمات الصاروخية حيث كانت الضربات تنفذ في مدينة التحيتة جنوبي الحديدة وفي نفس الوقت كانت صافرات الانذار تطلق في يافا وفي مئة موقع آخر داخل الاراضي المحتلة.