الكيان الاسرائيلي يتبنى عملية إغتيال العاروري في بيروت

العالم - الاحتلال

واغتيل العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مكتب الحركة في الضاحية الجنوبية لبيروت، في الثاني من كانون الثاني 2024.



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وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد بثت في وقت سابق، صورا تعرض للمرة الأولى عن تجمع قادة حركة حماس الشهداء إسماعيل هنية ويحيى السنوار وصالح العاروري.

وأظهر الفيديو - الذي جاء تحت عنوان (يقتلونا بل ونحيا لا يموت الشهداء، نحن طوفان لأقصى فيه طاف الأنبياء)- أظهر إشراف القادة الشهداء على عمليات تصنيع صواريخ المقاومة وتجهزها للمعارك.

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ورافق الفيديو نشيد في ثناء عملية طوفان الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية.

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