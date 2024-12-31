قناة العالم
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آخر الأخبار
طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
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طائرات حربية اميركية واسرائيلية تحلق بشكل مكثف في مناطق جنوب سوريا
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اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال اثر اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس
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قائد الثورة الاسلامية يلقي غدا خطابا بذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني
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وكالة الانباء العراقية: العراق يعلن تأمين الحدود المشتركة مع ايران بشكل كامل
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هيئة البث الاسرائيلية:الشاباك تبنى رسميا مسؤوليةاغتيال صالح العاروري بلبنان
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طائرات الاحتلال تقصف منزلا في شارع النزهة بجباليا البلد شمالي القطاع
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سرايا القدس: قصفنا بوابل من قذائف الهاون تموضعات للعدو بمحور نتساريم
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مراسلة العالم: إصابة طفل في مخيم جنين برصاص أجهزة أمن السلطة
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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
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العفو الدولية: قلقون على حالة مدير مستشفى كمال عدوان ونطالب بالافراج عنه