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قائد الثورة يؤكد على مضافعة الدقة والجهد والإبداع الإعلامي

قائد الثورة يؤكد على مضافعة الدقة والجهد والإبداع الإعلامي
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي خامنئي، على مضاعفة الدقة والجهود والإبداع في مجال النشاط الإعلامي داخل البلاد.

العالم- إيران

جاء ذلك عبر رسالة بعث بها سماحته إلى ملتقى "آفاق التغير في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية".

وإذ نوّه إلى أهمية الدور الفريد الذي يؤديه الإعلام في خضم الصراعات الدولية اليوم، كتب قائد الثورة إلى المشاركين في الملتقى الوطني قائلا:

"اليوم انتصارات طرف ما مرهونة بقدراته في تلقي وإيصال رسالته وسرده للواقع؛ وتحقق ذلك سيكون أسرع بكثير جدا من دخول الآليات العسكرية في الميدان والتأثير عليه."

وأضاف سماحته :

إذاً يتعين علينا بأن نضاعف الدقة والجهود والإبداع في هذا المضمار المهم؛ وهي رسالتي إلى هذا الملتقى.

وبدأ ملتقى "آفاق التغيّر في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الوطنية" أعماله اليوم الثلاثاء بطهران، وبمشاركة رئيس ومدراء هذه المؤسسة.

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