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حماس تدعو لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين

حماس تدعو لمحاكمة الاحتلال على جرائمه بحق الصحفيين
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠١ بتوقيت غرينتش

قالت حركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يثبت يوميًّا أنه العدو الأبرز للصحافة الفلسطينية، من خلال استهداف الصحفيين الفلسطينيين بشكل مباشر، سعيًا لإخماد صوت الحقيقة وإخفاء جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

العالم - فلسطين

وأضافت حماس في تصريح صحفي بمناسبة يوم الوفاء للصحفي الفلسطيني، الذي يوافق 31 ديسمبر/كانون الأول من كل عام، أن هذا اليوم يمثل فرصة لتكريم الصحفيين الفلسطينيين الذين يخاطرون بأرواحهم لنقل الرواية الفلسطينية وكشف جرائم الاحتلال وممارساته العدوانية، مشيرة إلى أن 201 صحفي فلسطيني ارتقوا شهداء وهم يوثّقون بدمائهم جرائم الاحتلال.

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وأكدت الحركة أن الصحفيين الفلسطينيين لعبوا دورًا محوريًّا في فضح روايات الاحتلال الزائفة، وفي نقل صورة الصمود والبطولة للشعب ومقاومته في مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر، خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية وحصار خانق منذ سنوات طويلة.

ودعت الحركة المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى مواصلة جهودها لمحاكمة الاحتلال على جرائمه ضد الصحفيين الفلسطينيين، والعمل على حمايتهم وتمكينهم من أداء رسالتهم النبيلة، مشددة على ضرورة تبني ميثاق شرف إعلامي يضمن بيئة آمنة للصحفيين ويحفظ حقوقهم.

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واختتمت الحركة تصريحها بتحية الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون أداء دورهم البطولي في نقل صورة الواقع الفلسطيني للعالم، مؤكدة أن الجرائم الإسرائيلية لن تفلح في تغييب دورهم أو إسكات صوتهم الحر

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