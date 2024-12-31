موسوي ممثلا لإيران بمجلس إدارة 'أوبك' وهيئات الطاقة الدولية

العالم - إيران

وبحسب وزارة النفط الإيرانية قام "محسن باك نجاد" بمراسلة الأمناء العامين لمنظمة أوبك ومنتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ومنتدى الطاقة الدولي (IEF)، للإعلان عن تعيين "سيدعلي محمد موسوي"، معاون الشؤون الدولية والتجارية بوزارة النفط، كممثل جديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الهيئات الدولية.

وجاء في خطاب الوزير: "بهذا القرار أعيّن السيد سيد علي محمد موسوي، معاون الشؤون الدولية والتجارية، كممثل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس إدارة أوبك، والمجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، ومجلس منتدى الطاقة الدولي، وسيشارك في الاجتماعات المستقبلية لهذه الهيئات الدولية".

وكان "أفشين جوان" يشغل منصب القائم بأعمال ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجلس إدارة أوبك والهيئات الدولية للطاقة قبل هذا التعيين.