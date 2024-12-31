عبد السلام: اليمن مستمر بالدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان

العالم - اليمن

وقال عبد السلام في تدوينة على منصة "اكس "العدوان الأمريكي على اليمن انتهاك سافر لسيادة دولة مستقلة، ومساندة فجة لإسرائيل لتشجيعها على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية بحق أهل غزة.



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‏واشار عبد السلام الى ام من ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم إسرائيل بوقف عدوانها على غزة لا أن يوفر لها المزيد من الوقت والسلاح والغطاء السياسي على حساب أمن وسلام شعوب المنطقة.



واضاف ‏نؤكد أن اليمن وما يقدمه من تضحيات كبيرة مستمر في الدفاع عن نفسه في مواجهة أي عدوان، وأنه ثابت على موقفه المساند لغزة وهذه مسؤولية الأمة جمعاء وليس بلدا بمفرده.

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