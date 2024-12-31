قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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قوات الاحتلال تنفذ تفجيرا في بلدة بني حيان جنوبي لبنان
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إصابات بقصف الاحتلال مجموعة فلسطينيين على دوار الحربي بجباليا البلد
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موقع إعلامي اسرائيلي: اصابات في صفوف جنود بحدث صعب شمال القطاع
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الانروا: 500 أسرة تعيش على سواحل غزة تعاني من ظروف صعبة
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الانروا: مياه الامطار غمرت أكثر من 100 خيمة في خانيونس جنوب القطاع
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هيئة البث العبرية:72056 جنديا وضابطا معاقا يعانون اضطرابات وصدمات
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هيئة البث العبرية: أكثر من 13500جريح بالجيش سجلوا بقسم إعادة التأهيل
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هيئة البث العبرية:الف جندي اسرائيلي ينضم شهريا لاعادة التأهيل بسبب الحرب
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الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين بالضرب على جسرمخيم العروب شمال الخليل
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تجدد القصف المدفعي الاسرائيلي على بلدة شبعا جنوبي لبنان