مهرجان أبو ريحان البيروني يكرم العلماء والبحوث الطبية في الذكاء الاصطناعي

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انطلاقا من مساعي وجهود المجتمع العلمي لتكريم المتميزين في مجال العلوم الطبية، وفي إطار مهرجان أبو ريحان البيروني الـ25 الذي يعقد كل عام لمنح جوائز التعريف بالجهود المبذولة من قبل الباحثين والعلماء والتقنيين. وأقيم هذا الحدث بتركيز خاص على مجالات الذكاء الاصطناعي ودوره المتزايد في تعزيز الابتكار في مجالات الصحة والرعاية الطبية.

وقال رئيس جامعة الشهيد بهشتي للعلوم الطبية، علي رضا زالي:

"مهرجان أبو ريحان البيروني والذي يقام كل عام هو فرصة مناسبة لتكريم جهود الباحثين والمحققين، وهذا العام أقيم تحت شعار الذكاء الاصطناعي في الأبحاث والتقنيات كي ندخل هذا الأمر في النظام الصحي، ونستفيد من الطاقات الحديثة في هذا المجال".

وخلال المهرجان، تم تكريم مجموعة من أبرز العلماء والباحثين الذين قدموا إسهامات بارزة في مجال العلوم الطبية.

وقد تم اختيار هؤلاء الباحثين من قبل لجنة تحكيم مكونة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في عدة مجالات، حيث تم تقييم الأبحاث والدراسات التي تناولت استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، وتحليل البيانات الطبية، وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وقالت حميدة صباغي، الفائزة في مهرجان أبو ريحان البيروني الـ25:

"إقامة مثل هذه المهرجانات تساعد الباحثين والعلماء في تقديم أفضل ما لديهم من أبحاث علمية، وترفع من مرتبتنا العلمية، وخاصة هذا العام، قدمت مشاريع مبنية على الذكاء الاصطناعي، ونأمل أن تكون هذه التقنيات تخدم النظام الصحي للبلاد".

وقال محمد رضا أميني الفائز في مهرجان أبو ريحان البيروني الـ25 :

"إنني مسرور جدا لانتخابي في هذا المهرجان الذي يعد من أهم المهرجانات العلمية في البلاد، حيث تقدم خلاله المشاريع والأبحاث التي ستخدم البلاد".

هذا وأن تكريم العلماء والباحثين والأبحاث العلمية المتميزة يعكس حرص المجتمع العلمي على تحقيق التقدم وتحسين الرعاية الصحية، مما يساهم في خدمة الإنسانية بشكل عام.

وأظهر مهرجان أبو ريحان البيروني هذا العام مدى أهمية الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي، مشجعا على استمرار الابتكار والبحث في هذا المجال الحيوي.