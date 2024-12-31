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منظمة الفضاء الإيرانية: إطلاق قمري 'ناهيد' 1 و 2 قريباً

منظمة الفضاء الإيرانية: إطلاق قمري 'ناهيد' 1 و 2 قريباً
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه إطلاق قمري "ناهيد 1" و"ناهيد 2" قريبا.

العالم- إيران

وفي تصريح له قال رئيس منظمة الفضاء الإيرانية إن القمر الاصطناعي "بارس 2" يتمتع بدقة تصوير تصل إلى مترين، وسيتم إزاحة الستار عنه خلال احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية (الأول حتى 10 فبراير).

وأضاف: يعمل معهد أبحاث الفضاء على تطوير القمر الاصطناعي "بارس 3" والذي يتميز بدقة تصوير تبلغ مترين أيضا.

وتابع أن القمر الاصطناعي "مهدا" الذي ما زال يتلقى إشاراته، يشتمل على منصات لتطبيقات إنترنت الأشياء (IoT).

وأضاف أن قمرا "ناهيد 1" و"ناهيد 2" اللذان تم الكشف عن النماذج التجريبية لهما العام الماضي، سيتم إطلاق نماذجهما التجريبية قريبا.. وهذه الأقمار تعمل بتقنية النطاق العريض (Q Band).

القمر الإصطناعي "ناهيد 3" قيد الإنشاء حاليا، ولديه الإمكانية لتطوير منظومات فضائية متكاملة.

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