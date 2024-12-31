قناة العالم
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طوفان الأقصى
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قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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الخارجية الايرانية: رئيس الوزراء العراقي يزور طهران اواخر الاسبوع القادم
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مصادر عبرية: مقتل جندي واحد على الاقل جراء حدث أمني صعب في قطاع غزة
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طيران الاحتلال يستهدف منزلا قرب مفترق الطيران بمدينة غزة
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مصادر فلسطينية: غارات اسرائيلية متتالية وعنيفة تسمع الآن في مدينة غزة
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اليونيسيف: وفاة 7 أطفال في قطاع غزة بسبب البرد القارس بالايام الاخيرة
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اعتقال رجل في برلين هاجم عدة أشخاص بسكين واوقع مصابين اثنين
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شهيد بقصف الاحتلال محيط دوار الحلبي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة
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سرايا القدس والقسام تستهدفان دبابة ميركافا وجرافة D9 للعدو بمخيم جباليا
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مصادر عبرية: اصابات بصفوف الجيش في حدث أمني صعب بقطاع غزة
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مصادر عبرية: اصابات بصفوف الجيش في حدث أمني حدث صعب بقطاع غزة