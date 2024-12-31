قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
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مكتب قائد الثورة الاسلامية يعلن ان يوم الخميس القادم غرة شهر رجب المرجب
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مصادر عبرية: تم اطلاق صاروخ من اليمن مساء اليوم باتجاه "اسرائيل"
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مصادر عبرية: بن غفير يقول إنه سيستمر بالتصويت ضد قرارات الائتلاف الحاكم
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دوي انفجارات في شمال غزة ناجمة عن عمليات نسف الاحتلال لمبان سكنية
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مراسل العالم: انباء عن اسقاط مسيرة في اجواء محافظة صعدة شمال اليمن
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إصابات بغارة اسرائيلية على منزل ببلدة الفخاري شرقي خانيونس جنوب القطاع
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هيئة البث العبرية: تقرر ان تكون هناك قاعدة او موقع للجيش أمام كل مستوطنة
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استفتاء شبكة رصد المصرية: الشهيد يحيى السنوار شخصية العام 2024
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الدفاع المدني بغزة:تكدس كبير للمواطنين بمخيمات النزوح وسط طقس بارد جدا
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الاحتلال يغلق حاجز عورتا جنوب نابلس بكلا الاتجاهين عقب عملية إطلاق نار