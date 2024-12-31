الاحتلال احتجز جثامين 198 شهيداً خلال 2024

العالم - فلسطين

وأوضحت الحملة، في بيان لها، الثلاثاء، أن عدد الشهداء المحتجزين في 2024 يشكّل ثُلث الشهداء المحتجزين في مقابر الأرقام والثلاجات، الذين توثقهم الحملة الوطنية، والبالغ عددهم 641 شهيدًا.

وأشارت إلى أن ما ترصده الحملة من جثامين الشهداء المحتجزين لا يشمل احتجاز الشهداء في قطاع غزة، الذين لا تتوفر معلومات دقيقة حول عددهم، في الوقت الذي جرى توثيق إعادة الاحتلال جثامين 325 شهيدًا من قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، بين نادي الأسير الفلسطيني أن عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم والمعلن عنهم بلغ نحو (285)، وذلك منذ عام 1967، وذلك بحسب التوثيق المتوفر لدى المؤسسات المختصة.