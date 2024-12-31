قناة العالم
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طوفان الأقصى
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
لبنان
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
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آسيا الوسطي
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
مقالات
مقالات و تحليلات
الخبر وإعرابه
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
المشهد اليمني
العين الاسرائيلية
البوصلة
ضيف وحوار
نقطة تواصل
المغاربیة
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أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
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قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية
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إعلام العدو: القسام افتتحت العام الجديد بصلية صاروخية على غلاف غزة
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كتائب القسام: اطلقنا رشقة صاروخية تجاه مغتصبة "نتيفوت" بغلاف غزة
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إعلام الاحتلال الاسرائيلي: صفارات الانذار تدوي في غلاف غزة
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جرحى بقصف جيش الاحتلال مربعا سكنيا بشارع غزة القديم في جباليا البلد
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هآرتس: "الاسرائيليون" يريدون أن يغمضوا أعينهم بدون هجمات ليلية من اليمن
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جيش الاحتلال ينسف منازل بمحيط منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا
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طيران الاحتلال يستهدف محطة "نماء" لتحلية المياه بجباليا البلد شمال القطاع
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مفوضية حقوق الانسان: 136غارة اسرائيلية على 27 مستشفى بغزة في 2024
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مصابون بقصف طيران الاحتلال مستودعات للمساعدات بحي الزيتون في غزة