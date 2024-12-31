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الجيش اللبناني يدخل بلدة شمع بالجنوب بعد انسحاب الاحتلال منها

الجيش اللبناني يدخل بلدة شمع بالجنوب بعد انسحاب الاحتلال منها
الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، بدء دخوله إلى بلدة “شمع” بقضاء صور جنوبي البلاد، وهي ثاني بلدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد “الخيام” بقضاء مرجعيون، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

العالم - لبنان

وقال الجيش في بيان إن وحداته “تمركزت حول بلدة شمع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، وبدأت الدخول إلى البلدة بالتزامن مع انسحاب العدو الإسرائيلي منها”.

وأشار الجيش اللبناني إلى أن ذلك “يأتي بعد الاتصالات التي أجرتها اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار”.

وتتشكل اللجنة الخماسية من كل من الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية وقطر ومصر.

وأكد الجيش اللبناني أنه “سوف يستكمل الانتشار في المرحلة المقبلة”.

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وأضاف: “الوحدات المختصة ستُجري مسحاً هندسياً للبلدة بهدف إزالة الذخائر غير المنفجرة”.

ودعا الجيش اللبناني “المواطنين إلى عدم الاقتراب من المنطقة والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية إلى حين انتهاء الانتشار”، وفق البيان ذاته.

و”شمع” في قضاء صور، تبعد 6 كلم عن الحدود مع الاحتلال، وهي ثاني بلدة ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بعد بلدة الخيام (بقضاء مرجعيون) التي انسحب منها في 12 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، وانتشر فيها الجيش اللبناني.

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