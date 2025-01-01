الحوثي يحذر حاملة الطائرات الامريكية 'ترومان'

العالم- اليمن

وقال عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تدوينة على "اكس": "ابتعاد حاملة الطائرات هاري ترومان من الاحمر الى سواحل امريكا أمر مفضل وعودة إلى الوضع الطبيعي بعكس بقائها لعسكرة البحر".

واضاف الحوثي: "بقاءهم بلا مشروعية وخارج المهام القانونية في مغامرات غير محسوبة".

واكد ان " العودة لا تعني خارج المألوف بالنسبة للبحرية الأمريكية فقد عاد زملاؤهم في ايزنهاور وآخرين ".

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وبرزت قدرة القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر كعامل رئيسي يهدد مصالح القوى العظمى.

وطورت القوات المسلحة اليمنية إمكانات عسكرية لافتة شملت الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أثبتت فعاليتها في تنفيذ هجمات دقيقة على أهداف بحرية وبرية.

البحر الأحمر، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية ونقل النفط، شهد هجمات القوات المسلحة اليمنية على السفن الامريكية التي تدعم كيان الاحتلال في مجازرة ضد الفلسطينيين وايضا السفن المرتبطة بكيان الاحتلال .

تُعتبر التحركات الأمريكية الأخيرة، بما في ذلك إعادة تموضع حاملة الطائرات "هاري ترومان"، اعترافاً ضمنياً بخطورة هذه التهديدات. وقد أظهرت القوات المسلحة اليمنية مراراً قدرتها على تجاوز الدفاعات التقليدية، مما أثار قلقاً متزايداً لدى واشنطن وشركائها الإقليميين.

وتعكس تصريحات محمد علي الحوثي الثقة المتزايدة لدى صنعاء بأنها باتت تشكل قوة ردع قادرة على إجبار القوات الأمريكية وغيرها على التراجع، مما يُظهر تغيّراً في موازين القوى بالمنطقة.