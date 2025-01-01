المقاومة تتصدى لاقتحامات قوات الاحتلال في نابلس وطوباس وجنين

العالم- فلسطين

واقتحمت قوات الاحتـلال مدينة نابلس من حاجز المربعة، حيث اندلعت اشتباكات مع المقاومة في مخيم بلاطة شرقي المدينة.

وتمكن مقاومون من استهداف قوات الاحتلال بعبوة ناسفة خلال اقتحام مخيم بلاطة، في وقت أطلقت الاحتلال النار بشكل عشوائي صوب منازل الأهالي.

ونشرت قوات الاحتلال قناصة في حارتي الزغلول والجماسين، بينما عملت جرافات عسكرية على تدمير البنية التحتية في شارع المدارس.

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كذلك اقتحمت قوات الاحتلال، حي التعاون العلوي في نابلس، ودهمت عمارة عنتر، قرية تل غرب المدينة والتي شهدت دهم منازل وإطلاق قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين.

وفي طوباس، تصدى مقاومون لاقتحام مخيم الفارعة وبلدة طمون بالرصاص والعبوات المتفجرة.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المقتحمة لمحيط مخيم الفارعة بوابل كثيف من الرصاص، وخاضوا اشتباكات عنيفة معها.

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وخلال اقتحام بلدة طمون جنو طوباس، تمكن مقاومون من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقًا في آليات الاحتلال على مدخل البلدة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت أيمن تيسير بني عودة، وأحمد رافع بني عودة، وشقيقه عبد الله بعد اقتحام منازلهم في طمون.

أما في جنين فاستهدف مقاومون قوات الاحتـلال التي اقتحمت بلدة عرابة جنوب المدينة، بعبوة متفجرة محلية الصنع.