عام جديد وغزة لا زالت تواجه الإبادة الجماعية والقصف والتجويع

العالم-فلسطين

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف -الأربعاء- على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، منذ 7 مايو الماضي، وعدة محاور من غزة وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، وعمليات نسف لمنازل المواطنين في مخيم جباليا.

ولليوم الـ 89 تواليا، يرزح شمال غزة تحت حصار وتجويع إسرائيلي وسط قصف جوي ومدفعي عنيف، وعزل كامل للمحافظة الشمالية عن غزة.

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وتواصل قوات الاحتلال لليوم الـ 69 تعطيل عمل الدفاع المدني قسرا في مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنون هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال مبانٍ سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

واستشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة طروش في جباليا البلد شمال غزة.

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وارتقى شهيدان وأصيب آخرون جراء قصف مدفعية الاحتلال منزلاً لعائلة أبو ظاهر في بلوك 9 بمخيم البريج وسط القطاع.

وقصفت قوات الاحتلال منزل مراسل الجزيرة في غزة رامي أبوطعيمة في منطقة الفخاري شرق خانيونس وإصابة أفراد من عائلته.

وأعلن الدفاع المدني أن أكثر من 1500 خيمة تؤوي نازحين غمرتها مياه الأمطار في مخيمات النزوح بمحافظات القطاع.