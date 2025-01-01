بالفيديو والأرقام.. حصيلة الإبادة في غزة منذ أكتوبر 2023

العالم _ خاص بالعالم

في أكتوبر 2023 شن العدو الإسرائيلي حرب إبادة على غزة، انقضى عام وبدأ عام آخر ولازالت الإبادة والجرائم ترتكب بحق الناس في عزة، فأن تتجول في القطاع الان فيعني أن أطنانا من الركام ستواجهك ويعني أيضا أن انفجارات في كل اتجاه ستحيط بك، ويعني أيضا أن فرص إصابتك أو استشهادك حاضرة وبقوة.

لكن المؤكد أنك لن تحظى سوى بخيمة في أحسن الأحوال لا تحميك لا من نار العدو ولا من برودة الجو والأمطار.

انقضى عام 2024 ولم تنقضى الحرب بعد، وأهل غزة صارت أخبارهم تحصر في أرقام، أرقام وإن بدت مروعة فإنها عاجزة عن وصف المشهد، لكنها على الأقل قد تخبر بجزء من الحقيقة .

تقول الارقام بان العدو نفذ حلال الحرب9,973 مجزرة، كما أن 1,413 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ومسحها من السجل المدني، بقتل الأب والأم وجميع أفراد الأسرة، 3,467 عائلة فلسطينية أبادها الاحتلال ولم يتبقَّ منها سوى فرداً واحداً.

أما اعداد الشهداء في غزة بشكل عام فقد تجاوز 56750 شهيداً ومفقوداً، وبتفصيل أكثر فإن 70‎%‎ من الشهداء هم من الاطفال والنساء.

تجدر الإشارة إلى أن 238 طفلاً رضيعاً وُلدوا واستشهدوا في حرب الإبادة الجماعية في غزة.

هذه الارقام هي حصيلة 14 شهرا من القتل شهد 2024 مايتجاوز من 80‎%‎ من هذه الاحصائيات المروعة.

اما عن أدوات القتل في غزة فالجوع والعطش والبرد أدوات قتل تفتك بالناس، تقول الأرقام أن 44 فلسطينيا استشهدوا نتيجة سوء التغذية ونقص الغذاء والمجاعة والجوع والتجويع.

6 استشهدوا نتيجة البرد الشديد في خيام النازحين بينهم 5 أطفال.

كل هذا القتل ولازالت غزة صامدة عصية على الإنكسار ولازالت مقاومتها تواصل إيقاع الخسائر في صفوف العدو الإسرائيلي الغاصب.

وبلغة أرقام أيضا بلغت خسائر العدو في غزة مايفرب 900 جندي وضابط صهيوني قتلوا منذ بداية الحرب، معظمهم في جبهات القتال في غزة.

المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..