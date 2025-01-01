قائد الثورة: الاستراتيجية الدائمة للشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة

العالم - ايران

وبمناسبة الذكرى الخامسة لاستشهاد الشهيد الحاج قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابعة لحرس الثورة الاسلامية، التقى عائلات هذا الشهيد العزيز ورفاقه، إلى جانب عائلات شهداء مراسم التشييع عام 2019، وعائلات شهداء الحادث الإرهابي العام الماضي في كرمان، قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي.

وخلال اللقاء قال قائد الثورة الاسلامية إن الاستراتيجية الدائمة للشهيد سليماني كانت إحياء جبهة المقاومة وأضاف: ان الدفاع عن الحرم و العتبات المقدسة كان مبدأً للحاج قاسم سليماني؛ وكان يعتبر إيران أيضاً حرماً.

وأكد سماحته ان الدماء التي ارتقت للدفاع عن الحرم لم تُهدر وأضاف، لو لم تكن مجاهدات الحاج قاسم، لكان مصير جميع العتبات المقدسة كحرم سامراء."

يتبع..