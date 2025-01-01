'إسرائيل' تتهيأ للانسحاب من القطاع الغربي بلبنان

العالم _ لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان، بالتنسيق مع آلية المراقبة الأميركية، وفق ما أفادت به هيئة البث الإسرائيلية، مشيرة إلى أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة.

وفيما كانت مصادر عبرية أشارت إلى أن جيش الاحتلال قد يمدد فترة بقائه في جنوب لبنان لما بعد مرحلة الـ60 يوما، ضمن إطار اتفاق 2701، قالت صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن تمديد الوجود العسكري الإسرائيلي في لبنان بعد وقف إطلاق النار قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان.

وفي حين وصل عدد الخروقات الإسرائيلية للاتفاق إلى نحو 800 خرق وسط تحذيرات من أن الاحتلال يريد تقنين احتلال الأراضي اللبنانية بالتدمير المتعمد لبعض القرى على الشريط الحدودي، تتجاهل الدول الخمس الراعية للاتفاق الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة.

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، قال إن " إن وقف النار في لبنان يؤتي ثماره"، كما دعا للحفاظ على الاتفاق الذي ينص على وجوب انتشار الجيش اللبناني والجنود الأمميين في جنوب لبنان في موازاة انسحاب الجيش الاسرائيلي ضمن مهلة الـ60 يوما.

وذكر لوكورنو بأنه مع انتهاء المهلة التي حددها الاتفاق، ينبغي أن تكون القوات المسلحة اللبنانية قد انتشرت حيث كان حزب الله وحيث هي القوات الإسرائيلية.

من جهته قال عضو كتلة 'الوفاء للمقاومة' إيهاب حمادة، إن المقاومة هي التي تحمي وتمنع العدو من استباحة الأرض، معلناً أن المقاومة في اليوم الـ61 بعد الهدنة ستكون في موقع تذيق فيه الإسرائيلي بأسها.

وأضاف حمادة، مشتبه من يظن أن حزب الله تعب، وأن الحزب يمتلك من الإمكانات والعقول ما يمكنه من أن يكون في موقع مواجهة الاحتلال.