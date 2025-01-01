كيف فرضت صنعاء واقعا جديدا على أمريكا و'إسرائيل'؟

العالم _ خاص بالعالم

وأكد العقيد مجيب شمسان، الخبير العسكري والاستراتيجي، أن صنعاء تمضي بخطى ثابتة في دعم المقاومة الفلسطينية من خلال عمليات إسناد نوعية، مشيرًا إلى استعدادها الدائم للرد على أي اعتداءات إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية.

وأوضح شمسان أن المعادلة الجديدة التي تعتمدها صنعاء تقوم على مبدأ "المطار بالمطار والكهرباء بالكهرباء والميناء بالميناء"، وهو ما تجلى بوضوح في العمليات الأخيرة التي استهدفت مطار "بن غوريون"ومحطة كهرباء جنوب القدس المحتلة.

وعن تأثير العمليات اليمنية على موانئ الاحتلال الإسرائيلي، أكد شمسان أن ميناء "إيلات" لا يزال مغلقًا بفعل الحصار البحري الذي فرضته القوات اليمنية على سفن العدو الصهيوني في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأضاف شمسان أن اليمن نفذت أيضًا عملية استباقية نوعية ضد حاملة الطائرات "ترومان"، التي كانت تستعد لتنفيذ هجوم عدواني ضد الأراضي اليمنية. لافتا إلى أن هذه الضربة الاستباقية عطلت المخطط الأمريكي وأربكت حسابات واشنطن وحلفائها.

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