13 يناير .. موعد الجولة الجديدة من الحوار بين ايران والترويكا الاوروبية

العالم - ايران

وقال غريب آبادي في تصريح للصحفيين اليوم الاربعاء، انه وكما اعلن سابقا فان ما سيجري هو حوار و ليس مفاوضات والهدف منه تبيين القضايا والتشاور، ولو تقرر اجراء المفاوضات فعندئذ يجب تحديد الاسلوب والاطار.

موضوع انضمام ايران الى FATF

وفيما يخص موضوع انضمام ايران الى FATF قال غريب آبادي انه علم من وسائل الاعلام بأن سماحة قائد الثورة الاسلامية قد وافق على قيام مجمع تشخيص مصلحة النظام بادراج هذا الموضوع على جدول اعماله، وسيبحث مجمع تشخيص مصلحة النظام هل ان هذا الموضوع هو في مصلحة البلاد ام لا، واذا كان الجواب ايجابيا فيتم اتخاذ الخطوات التالية وتسهيل الامر.

واوضح غريب آبادي انه لا يعلم بقرار مجمع تشخيص مصلحة النظام لكن ما هو معروف ان الحكومة الايرانية موافقة على هذا الامر وان رئيس الجمهورية ووزير الاقتصاد هما من طلبا ادراج هذا الموضوع مجددا على جدول اعمال مجمع تشخيص مصلحة النظام وهذا يعني بأن الحكومة هي موافقة، ونحن نأمل ان تتم دراسة الموضوع بدقة ومن اجل مصلحة الشعب والنظام.

متابعة ملف اغتيال الحاج قاسم سليماني

وفيما يخص متابعة ملف اغتيال الفريق الحاج قاسم سليماني قال غريب آبادي: اننا على اعتاب الذكرى السنوية لاستشهاد الحاج قاسم سليماني والبطل الكبير لمكافحة الارهاب، وفيما يتعلق بالقانون الدولي وهذه الجريمة الارهابية نقول بان هذه القضية مرتبطة بمعاهدة عام 1973 المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين عندما يقومون بمهام في خارج البلاد فيجب ان لا يتعرضوا لاية جريمة وان من يقترف جريمة بحقهم يجب محاسبتهم وفق هذه المعاهدة.