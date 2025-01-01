اقامة فعالية 'امة المقاومة' في طهران + فيديو

العالم _ مراسلون

هذا الحدث، جمع رموزًا بارزة من دول محور المقاومة في أمسية استثنائية تمتزج فيها الكلمة، والموسيقى، والفن السينمائي البطولي.

وقال رفيق درب الشهيد يحيى السنوار تيسير سليمان لقناة العالم: اذا لم نتكلم عن الشهيد والجريح والمصاب فكيف سوف نخلد فكرة المقاومة؟ نحن في حماس كمكتب اسرى وشهداء وجرحى نريد ان نقول نحن نرفع هؤلاء ونذكرهم بالاعمال الفنية.

كما قال منشد المقاومة الاسلامية في لبنان علي العطار: اليوم اتينا كي نحتفل بهذه الايام وبهذا الفن مع الشعب الايراني العزيز ونحمل في اصواتنا انغام النصر والالحان الثائرة والمقاومة من لبنان الى فلسطين الى طهران.

انطلقت الفعالية بعرض فيديوهات توثق مسيرة الشهداء الذين خطوا بدمائهم ملاحم الصمود. وقد تخلل الحدث كلمات من قادة المقاومة الذين اكدوا على أن تضحيات الشهداء تظل راسخة في ذاكرة الأمة، وأنهم هم من جعل من المقاومة رمزًا للحرية والصمود.

هذا الحفل المميز، شهد مشاركة ذوي الشهداء من لبنان، وفلسطين وأفغانستان، وسوريا، إلى جانب حشد كبير من الدول الداعمة لمحور المقاومة، في أجواء تفيض بالفخر والتقدير.

وتم خلال الحفل إهداء الجوائز للأعمال المميزة التي حصدت التقدير في القسم الدولي للدورة الـ15 من مهرجان عمار الشعبي للأفلام، في حدث يحتفي بالإبداع الذي يعكس قضايا المقاومة والقيم الإنسانية النبيلة.

اختتمت الفعالية بتاكيد المشاركين على ان محور المقاومة ليست مجرد فكرة عابرة بل انها واقع ينبض بالحياة ومع الجهود المستمرة لمحور المقاومة ستبقى رمزا للثبات امام كل انواع الطغيان والاستكبار .