سفير ايران لدى العراق: الحشد الشعبي يستمد قوته من المرجعية الدينية

العالم - بغداد

وفي مهرجان تأبيني نظمته السفارة الايرانية في بغداد اليوم الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد قادة النصر قال آل صادق: نحيي الذكرى الـ 5 لاستشهاد قادة النصر الشهيدين القائدين سليماني والمهندس ورفاقهما.

واضاف ان الخطوة الكبيرة والاستراتيجية التي قام بها الشهيد سليماني سجلت اروع الملاحم بمواجهة الإرهاب.

وصرح السفير الايراني ان الشهيد المهندس كان رفيق سليماني وهما يلبّيان توجيهات المرجعية مضيفا ان الشهيد المهندس كان تجسيدا لقول "بيض وجهي بنورك".

وتابع ان الشهيد المهندس كان الى جانب الشهيد سليماني طوال الوقت وكانا دائمي التفكير بمصلحة الأمة.

واكد آل صادق ان الكيان الصهيوني لم يكن ليرتكب الجرائم البشعة لولا الدعم الأميركي والغربي مضيفا ان هذا الكيان الغاصب لم يحقق أيا من أهدافه رغم الدمار والجرائم المروعة في غزة.

وقال ان اغتيال سيد المقاومة الشهيد القائد حسن نصر الله لم يكن انتصارا للكيان الصهيوني مضيفا ان استشهاد اسماعيل هنية ويحيى السنوار خسارة كبيرة لكنها ليست هزيمة.

وصرح ان الأميركيين اغتالوا أكثر القادة شهرة في محاربة الإرهاب.

وقال آل صادق ان الحوار العربي والإسلامي يمكنه أن يساهم بأمن واستقرار سوريا .