السعودية تنفذ حكم الإعدام بستة إيرانيين دون ضمانات قانونية

العالم - السعودية

وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المتهمين، وهم جاسم محمد شعباني، عبدالرضا يونس تنكسيري، خليل شهيد سامري، محمد جواد عبدالجليل، مهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، قد أدينوا بارتكاب الجريمة حسب السلطات السعودية.

ورغم تأكيد السعودية أن الحكم أُصدر بعد تأييده من المحكمة العليا، فقد أثارت القضية انتقادات واسعة بسبب الافتقار لضمانات قانونية أساسية.

وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن مثل هذه المحاكمات لم تُجرِ بشكل علني ولم يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ما يثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات القانونية.

كما تنتقد منظمات دولية غياب الشفافية في النظام القضائي السعودي، مُطالبة بتحقيق مستقل في المحاكمات والتزام المعايير الدولية للعدالة.

وتواجه السعودية انتقادات وإدانات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 330 شخصا أعدموا في السعودية في العام المنصرم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في العالم حسب منظمات حقوق الانسان الدولية.