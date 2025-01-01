اللواء موسوي يكشف حقائق عن قدرات الجيش الايراني

العالم-ايران

وقال اللواء موسوي في كلمة القاها خلال المؤتمر الاول للتعليم والتربية الخاص بالقوات الجوية للجيش الايراني ان 100 بالمئة من قدرات الجيش الايراني لم تمس حتى الان لان ما يجهله الأعداء عن قوة ايران العسكرية هو اكثر بكثير مما يعلمونه عن قوتها العسكرية.

الحرب الاعلامية ضد محور المقاومة



واشار اللواء موسوي بأن العدو يشن الان حربا اعلامية لاظهار المقاومة بأنها ضعيفة قائلا "هناك حرب اعلامية شديدة تجري منذ فترة ويفوق مستواها حتى مستوى الحروب العسكرية والسياسية وهذه الحرب هي اقوى واشد واشمل على مستوى العالم والمنطقة وفي بلادنا حيث يحاول العدو عبر التضخيم والتذليل تلقين اذهان المخاطين بما يريد، ومنه ان المقاومة قد ضعفت، فمن يقبل بهذا الكلام يظن بأن المقاومة هي مبنى او مجموعة من البراغي والصواميل او مجموعة ميكانيكية، اصيب جزء منها باضرار وستهزم وتنتهي في حين ان الامر ليس هكذا.

وتابع اللواء موسوي بأن المقاومة هي فكر وثقافة وهذه الثقافة لم ولن تضعف ابدا، وان هذه المقاومة تعاظمت قوتها منذ عملية طوفان الاقصى وحتى الان واصبحت اكثر شمولا وانتشارا وعمقا ونحن نشاهد الادلة عن ذلك لدى الراي العام في العالم وفي المنطقة.



واضاف "ان كل طفل يربو الان في فلسطين سيصبح يحيى السنوار ففكر المقاومة لن يزول، وان قوة وثقافة المقاومة ستستمر .



وشدد اللواء موسوي ان المقاومة لا تنتهي بالاستشهاد او تخريب وجهتها .

ونحن كما طالعنا في التاريخ وما نعلمه من علم الاجتماع والعلاقات السياسية نجزم بان المقاومة قد ازدادت قوة بهذه الاحداث فحتى ما يشاع عن قوتها المادية ليس صحيحا ايضا ويدخل في اطار الحرب الاعلامية.

إقرأ ايضاً..اختراق استخباراتي إيراني جديد يضرب عمق الكيان



واضاف "في احدى المناسبات كشفنا عن قاعدة تحت الارض لطائراتنا المسيرة والاعداء لم يستطيعوا حتى الان تحديد مكانها ويتكهنون بشأنها ومعلوماتهم هي خاطئة لكننا الذين نعلم الحقيقة ندرك بأن مزاعمهم هي خاطئة.

واشار القائد العام للجيش الايراني ايضا الى ايحاءات الاعداء بأن الصهاينة ونظام الهيمنية قد سجوا الانتصارات وقال: ان قتل الاطفال والنساء والكهول والمواطنين الابرياء وقصف المنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات ليس انتصارا واذا اعددنا قائمة عن اخفاقاتهم وقائمة عن انجازاتهم فعندئذ يجب تصنيف المجازر في قائمة الاخفاقات والهزائم وليس قائمة الانتصارات.

الكيان الصهيوني لم يحقق أي من اهدافه

اللواء موسوي اكد ايضا بان الكيان الصهيوني لم يحقق ايا من اهدافه المرسومة فاذا نظرنا بالاهداف التي اعلنها الصهاينة بعد السابع من اكتوبر لا نجد تحقيق اي منها لنسجله في قائمة الانجازات، ان سفك دم كل مقاوم قد انبت عشرات المقاومين وكل قطرة من دماء المقاومين انبتت عدوا للصهاينة، وهذا ليس انتصارا للصهاينة بل هزيمة لهم، كما ان مفهوم الربح والخسارة التي يريد العدو ادخاله في اذهان شعوب المنطقة وخاصة الاحرار ودعاة الحق والمقاومين هو ايضا خاطئ، لاننا كعسكريين نعلم بأن التقدم والتراجع في ساحة الحرب لا يدل على من هو المنتصر النهائي بل ان طبيعة المعركة الكبيرة هي التي تحدد المنتصر ففي المعركة الكبيرة يتم تبادل النقاط وان المنتصر سيحدد في نهاية المعركة وليس في وسطها.



واضاف القائد العام للجيش الايراني ان الحرب ليست كلعبة ينتصر فيها من يكسب نقطتين اضافيتين مثلا، بل ان اللعبة لم تنتهي وان اللعبة النهائية لم تبدأ بعد وان تقدم وتراجع العناصر في اللعبة ليس امرا غير طبيعي ولا يقرر من هو المنتصر.



كما شدد اللواء موسوي بأن المقاومة سوف تلاحق الكيان الصهيوني وحماتهم ومصير الصهاينة وكل القوى والبلدان والحكومات الظالمة والغاصبة والمجرمة والقاتلة للاطفال والمتجاهلة للقيم الانسانية، هو مزبلة التاريخ.