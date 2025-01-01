الاحتلال الاسرائيلي عاجز ومحبط أمام ضربات المقاومة الفلسطينية واليمن

العالم - العين الاسرائيلية

ويضاف الى ما سبق القلق الذي يعيشه الصهاينة جراء سقوط الصواريخ والمسيرات اليمنية على "تل أبيب" وغيرها مع الفشل في اعتراضها وضيق خيارات التعامل مع الجبهة اليمنية.

وبعد 15 شهرا على حرب الابادة الاسرائيلية في قطاع غزة ما زالت المقاومة الفلسطينية على قوتها وقدرتها بحسب ضابط كبير سابق في جيش الاحتلال، وتستمر العمليات النوعية باستنزاف ارواح الجنود والضباط لاسيما في شمال القطاع حيث ترتكب قوات الاحتلال جرائم حرب ومجازر لا يحصى عددها.

وعن الاحباط الاسرائيلي من استمرار عمليات المقاومة الفلسطينية في غزة، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي، سامر كركي أن الاحتلال الاسرائيلي لا يملك استراتيجية للخروج من قطاع غزة، وقد صدر ذلك عن كبار المعلقين الاسرائيليين كـ "آفي أشكنازي" الذي قال باستهزاء "سيضيئون شمعة بمناسبة "عيد حانوكا" للسنة الثالثة على التوالي في جباليا وبيت لاهيا ورفح"، الاحتلال الاسرائيلي يعترف انه واقع في عجز كبير رغم الابادة والوحشية التي قام بها، وما زالت صواريخ المقاومة تطلق من شمال قطاع غزة، موضحا ستكون هناك حرب استنزاف طويلة جدا بحال بقي الاسرائيلي عسكريا وميدانيا داخل القطاع.

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وأضاف كركي يحاول الاحتلال الاسرائيلي تحقيق انجاز ما فيما يتعلق بالاسرى قبل وصول الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب في الـ 20 من كانون الثاني، ولكن واضح ان هناك تعثر كبير ونقص استخباراتي واضح المعالم منذ 15 شهرا فيما يتعلق بالاسرى ومكان وجود الاسرى رغم صغر المساحة في قطاع غزة والوضعية المعقدة لوجستيا للمقاومة بعد كل ما حصل خلال الفترة الماضية (15 شهرا) من نواحي متعددة رغم كل التقدم التقني والتكنولوجي الذي حققه الاحتلال في اكثر من مكان وعلى اكثر من مرحلة.

وتناول برنامج العين الاسرائيلية الجبهة اليمنية لاسناد غزة، والتي تربك الاحتلال بفعل الصواريخ والمسيرات التي تطلق على العمق الصهيوني المحتل لاسيما على "تل ابيب" مجبرة ملايين الاسرائيليين على الاختباء في الملاجئ مع فشل المنظومات الصاروخية المضادة في اعتراضها.

وقال المتابع للشأن الاسرائيلي، سامر كركي إن الاحتلال الاسرائيلي لم يعتبر ان التهديد الاستراتيجي سيكون من حماس واليمن بل اعتبره انه سيكون من ايران ومن المقاومة في لبنان، ولكن جاء التهديد في 7 اكتوبر 2023 من حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة والان من اليمن، والواضح ان الاحتلال الاسرائيلي لا يملك بنك أهداف واضح المعالم ونقصا استخباراتيا كبيرا جدا ولم يلحظ التطور التكنولوجي والتقني التي قامت به حكومة انصار الله واليمن في فترة قياسية وخاصة في ظل العدوان من 2015 حتى 2023، الواضح انه لم يعتبر ان انصار الله سيكونوا مؤثرين لهذه الدرجة، وبان يستخدموا صواريخ فرط صوتية باليستية تستطيع الانزلاق وتغيير مسارها والارتداد عن الغلاف الجوي، وان الصواريخ المضادة لهذه الصواريخ الباليستية ستعاني بشكل كبير جدا لانها مرنة وتستطيع الوصول الى مسافات اطول وهو ما يخلق ارتباكا ويعزز فقدان الثقه لدى مستوطن الاسرائيلي سواء فيما حصل في المستوطنات الشمالية وجنوب غزة طبعا وجنوب المناطق المحتلة والان فيما يتعلق بمحاولة مواجهة التحديات اليمنية.

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وأكد كركي أن الاسرائيلي وحده لا يستطيع القيام بحرب طويلة وعريضه بين مزدوجين ضد اليمن فالمسافة تبعد 2000 كم بالتالي هي بحاجة الى دعم امريكي غربي او حتى بين مزدوجين "خليجي"، موضحا ان الاحتلال اسرائيلي سيحاول الاستفادة من حرب تكنولوجية تقنية يمكن ان يسقطها على حرب اغتيالات ولا نتفاجا باي اغتيار يمكن ان يحصل في اليمن يخلف ارباكا كبيرا للجبهة اليمنية وكذلك يحاول الدفع باتجاه إاثارة البلبلة والقلاقل من خلال الزج بـ (بعض الجنوبين) وغيرهم لمحاولة ارباك الجبهات اليمنية المتعددة،

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