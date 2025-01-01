مسجدي: ترامب قدم أعظم خدمة للحركات الإرهابية بهذه الخطوة..

العالم ايران

وأكد مسجدي ان "الفريق الشهيد سليماني قد ضمن أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني.

واضاف: "جمعتني مع الشهيد سليماني صداقة أكثر من 40 عاما والتعاون والمودة وكنت نائبه وزميله المباشر في مؤسسة قوة القدس لمدة 22 عاما تقريبا. وأود أن أقول إنه إذا تم تقديم قدوة للعالم كشخص ناضل بجدية ضد الإرهاب والإرهابيين فسيكون هو الجنرال سليماني.

وتابع: "قام الفريق سليماني بدحر الجماعات الإرهابية القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات في العراق ودول أخرى ووفر أمن وسيادة أراضي هذه البلاد من أفعال هذه الجماعات بحق الأبرياء الذين كانوا ضحايا الإرهابيين وعلى رأسهم الأطفال والنساء وحتى الشباب والشيوخ وكان سليماني هو الذي سحق الإرهابيين وساعد في توفير أمن هذه الأراضي وضمن أمن إيران والشعب الإيراني ولكن للأسف كان ضحية عملية اغتيال قام بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. مشيرا إلى أنه لم تكن هذه الجريمة انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان فحسب بل أظهرت أيضا حقيقة مواجهة الظلم مع العدالة.

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وأضاف أعتقد أن ترامب قدم أعظم خدمة للحركات الإرهابية في العالم ويجب أن يعاقب على هذه الدماء الطاهرة متابعا الرئيس الأمريكي أعلن رسمياً أنه أمر باغتيال سليماني الذي كان نموذجا للحرب ضد الإرهابيين. والسؤال بأي حق ولأي هدف وبأي معايير إنسانية وقانونية ودولية وحقوقية.

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وختم قائلا: نطلب من جميع دول وحكومات العالم والشعب الإيراني ووسائل الإعلام أن تصدح عاليا بهذه القضية ليعلم الجميع أن الجنرال سليماني كان ضحية اغتيال على يد الرئيس الأمريكي الفاشل.