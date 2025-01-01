الصحة بغزة تعيد ترميم وافتتاح مستشفى العيون الوحيد في القطاع

العالم _ مراسلون

جهود كبيرة تبذلها وزارة الصحة في شمال قطاع غزة من اجل اعادة افتتاح المستشفيات في حين يخرج الاحتلال عددا كبيرا من مستشفيات القطاع وتحديدا في شمال القطاع كان آخرها مستشفى كمال عدوان يخرجها الاحتلال عن الخدمة.

بالتالي باتت وجود مستشفيات كهذه المستشفى الوحيدة في قطاع غزة المتخصصة بعلاج العيون وكذلك ستكون مركز صحي كما قالت الوزارة باستقبال الاصابات في اشارة لامكانيات التي تحاول الوزارة توفيرها في شمال قطاع غزة بعد ان افقدت المنظومة الصحية عددا كبيرا من المستشفيات والعناصر وكذلك المراكز الصحية.

وقال مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش لقناة العالم: رسالتنا هي رسالة الاصرار والحياة من جديد ورسالة الخدمة الانسانية والتحدي بمعنى الكلمة. هذه ارضنا وبلادنا، هذا المستشفى كان قد دُمّر من قبل الاحتلال لكن اليوم اعدنا له تأهليه من جديد.. الاحتلال استهدف عيون ابناءها مباشرة.. لدينا خطة شاملة لاعادة اعمار وتاهيل جميع المستشفيات والمراكز العين التي دمرها الاحتلال.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..