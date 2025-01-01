قيادي في حماس: اتفاق وقف اطلاق النار ممكن وتحقيقه قريب

العالم-فلسطين

وبحسب وكالة "سما" الاخبارية قال القيادي الذي لم تكشف الوكالة عن اسمه إن "حماس جاهزة للاتفاق وفقا للبنود التي تم التوافق بشأنها وضمانات التنفيذ، والآليات التي تم الاتفاق عليها والمتعلقة بوقف النار، وتبادل الأسرى (أحياء وجثث) من فئة المدنيين والنساء بمن فيهم المجندات، مقابل إفراج إسرائيل عن أسرى فلسطينيين، وإدخال المساعدات للقطاع، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق جدول زمني محدد متفق عليه، وبضمان أن ينتهي بالانسحاب الكلي من قطاع غزة، ويترافق مع عودة النازحين في كل مرحلة".

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وأفاد بأن "الاتفاق ممكن وتحقيقه قريب في حال تراجعت حكومة نتنياهو عن الشروط الجديدة، التي عطلت التوصل لاتفاق بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "الوسطاء في مصر وقطر يبذلون جهودا واتصالات مكثفة من أجل استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الحركة وإسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة مع صفقة لتبادل الأسرى".