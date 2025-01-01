الشيخ قاسم: لا تختبروا صبرنا .. فالمقاومة لاتزال قوية

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لا تختبروا صبرنا، فالمقاومة لاتزال قوية .. هذا هو جوهر حديث الأمينُ العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي اكد أنّ المقاومةَ استعادتْ عافيتَها، ولديها من الإيمان ما يُمكّنُها من أنْ تكونَ أقوى. وقالَ إنّ المقاومةَ في لبنان مَنعتْ العدوَ من التقدم، وقدّمتْ تضحياتٍ كبيرةً بسببِ العدوان الإسرائيلي، لكنها صَمدتْ.

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وأضافَ الشيخ قاسم أنّ هناك فرصةً أمامَ الدولة اللبنانية لإثباتِ نفسِها بالعمل السياسي، وأنها المسؤولةُ عن متابعةِ تنفيذِ وقفِ إطلاقِ النار مع لجنةِ الإشراف، مؤكداً أنّ الاعتداءَ الإسرائيلي على جنوب لبنان كانَ اعتداءً على الدولة والمجتمعِ الدولي.



عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة، توعد كيان الاحتلال برد قاس في اليوم التالي لنهاية الهدنة، مؤكدا أن من يظن أن حزب الله قد تعب فهو واهم.



في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أن جيش الاحتلال قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرئيلية؛ فيما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية، إن تمديد الوجود الإسرائيلي في لبنان قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان.



'إسرائيل' تتهيأ للانسحاب من القطاع الغربي بلبنان



هذه التصريحات تأتي في وقت كانت قد اكدت فيه مصادر عبرية ان جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد للبقاء طويلاً في جنوب لبنان، واكثر من فترة الستين يوما التي حددتها مهلة اتفاق وقف اطلاق النار.



ومنذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في تشرين الثاني - نوفمبر الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات لبنانية ابرزها القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير، وقامت الجرافات الإسرائيلية بإقامة سواتر ترابية في عدة مناطق جنوبي لبنان.