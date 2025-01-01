الصحة العالمية.. اجلاء 55 مريضاً من غزة إلى الإمارات

العالم- فلسطين

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة إنّ الذين تمّ إجلاؤهم يشملون ‏‏"مرضى يعانون من أمراض مناعة ذاتية وأمراض دم وسرطان ‏وأمراض قلب وأوعية دموية ومشاكل في العين والكلى وإصابات ‏صدمات واضطرابات عصبية وأمراض جلدية".‏

ولفتت المنظمة الى أنّ "أكثر من 12 ألف مريض ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبّي ‏خارج غزة".‏

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تجدر الاشارة إلى أن نحو 1060 كادر في القطاع غزة قد استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي، في السابع من أكتوبر عام 2023، فيما اعتقل الاحتلال أكثر من 310 آخرين، وأصيب المئات، ودمر نحو 130 سيارة اسعاف، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وقد أدى الاستهداف المتعمد للبنية التحتية الطبية إلى حرمان المدنيين من إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية.

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وحذرت منظمات أممية من أن حجم الامدادات الطبية التي تدخل غزة غير كافية لاستدامة الاستجابة الصحية، وأن جميع عمليات الاجلاء الطبي خارج غزة لا تزال متوقفة.